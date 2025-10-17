Dia das crianças é comemorado no estádio 7 de Setembro com guloseimas e diversos brinquedos

Dia das crianças é comemorado no estádio 7 de Setembro com guloseimas e diversos brinquedos

O dia das crianças – comemorado no último domingo , 12 de outubro , foi marcado em Andradas por diversas atrações , entre elas uma festa no Estádio 7 de setembro , um grupo de voluntários garantiu a alegria dos pequenos com muitas guloseimas e brinquedos que foram instalados especialmente pra eles.