Emater-MG divulgou os classificados para a segunda etapa do 22º Concurso de Qualidade dos Cafés

Postado em 20 horas atrás
Emater-MG divulgou a lista dos classificados para a segunda etapa do 22º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais.E Andradas tem motivos para comemorar: sete produtores da cidade estão entre os selecionados.

