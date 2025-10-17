TV Atende – Ana Beatriz Sasseron – Ações da Campanha Outubro Rosa
-
Vereadores recebem representantes da prefeitura para esclarecimentos sobre o transporte escolarVereadores aprovam dois projetos de lei e recebem representantes da prefeitura para esclar…
-
Emater-MG divulgou os classificados para a segunda etapa do 22º Concurso de Qualidade dos CafésEmater-MG divulgou a lista dos classificados para a segunda etapa do 22º Concurso de Quali…
-
Premiação do 7º Concurso Municipal de Qualidade do CaféOs produtores rurais do bairro Serra dos Limas lideraram o podium do sétimo concurso munic…
-
Dia das crianças é comemorado no estádio 7 de Setembro com guloseimas e diversos brinquedosO dia das crianças – comemorado no último domingo , 12 de outubro , foi marcado em Andrada…
-
Tradicional procissão de carro de boi e tratores no dia de Nossa Senhora AparecidaNa manhã do último domingo dia 12 de outubro , a Comunidade católica do Bairro rural Serra…
-
Câmara Municipal de Andradas realiza Sessão Solene de Entrega do Mérito Legislativo 2025Na noite dessa sexta-feira, a Câmara Municipal de Andradas realizou a Sessão Solene de Ent…
Veja também
Vereadores recebem representantes da prefeitura para esclarecimentos sobre o transporte escolar
Vereadores aprovam dois projetos de lei e recebem representantes da prefeitura para esclar…