Alunos da Escola Professor Edmundo Vieira participam da Feira de Empreendedorismo

Proporcionar aprendizado sobre o processo completo de um negócio, desde a ideia da produção até a venda , esse foi um dos objetivos da Feira de Empreendedorismo organizada pelos alunos do Ensino médio em tempo integral da Escola Professor Edmundo Vieira. Os alunos integrantes do Projeto Minha Escola na TV , iniciativa da ANTV com o apoio do Instituto ALCOA registraram os principais momentos .
