Pico do Gavião de Andradas celebra o aniversário de 32 anos

O Pico do Gavião de Andradas celebrou o aniversário de 32 anos com uma bonita festa no dia 11 de outubro. O evento foi marcado por homenagens e valorização de um dos principais pontos turísticos de Andradas.
-
Cães e gatos recebem vacinas que protege contra doenças gravesCães e gatos recebem vacinas que protege contra doenças graves …
-
Alunos da Escola Professor Edmundo Vieira participam da Feira de EmpreendedorismoProporcionar aprendizado sobre o processo completo de um negócio, desde a ideia da produçã…
-
Vereadores recebem representantes da prefeitura para esclarecimentos sobre o transporte escolarVereadores aprovam dois projetos de lei e recebem representantes da prefeitura para esclar…
-
Emater-MG divulgou os classificados para a segunda etapa do 22º Concurso de Qualidade dos CafésEmater-MG divulgou a lista dos classificados para a segunda etapa do 22º Concurso de Quali…
-
Premiação do 7º Concurso Municipal de Qualidade do CaféOs produtores rurais do bairro Serra dos Limas lideraram o podium do sétimo concurso munic…
-
TV Atende – Ana Beatriz Sasseron – Ações da Campanha Outubro RosaTV Atende – Ana Beatriz Sasseron – Ações da Campanha Outubro Rosa …
Veja também
Cães e gatos recebem vacinas que protege contra doenças graves
Cães e gatos recebem vacinas que protege contra doenças graves …