As campanhas Outubro Rosa e Multivacinação Nacional movimentaram as unidades de saúde de Andradas no último sábado, 18, durante o Duplo Dia D promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde. Mais de 150 mulheres receberam atendimento e orientações sobre prevenção ao câncer de mama, enquanto 164 pessoas, entre crianças, adolescentes e mulheres, atualizaram suas vacinas.