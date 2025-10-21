As campanhas Outubro Rosa e Multivacinação Nacional movimentaram as unidades de saúde de Andradas no último sábado, 18, durante o Duplo Dia D promovido pela Prefeitura através da Secretaria de Saúde. Mais de 150 mulheres receberam atendimento e orientações sobre prevenção ao câncer de mama, enquanto 164 pessoas, entre crianças, adolescentes e mulheres, atualizaram suas vacinas.
A mobilização envolveu 42 profissionais das equipes de Saúde, com ações nas unidades do Horto, Rio Negro, Mantiqueira, Vila Mosconi, Materno Infantil, Gonçalves e Campestrinho. O balanço do dia contabilizou 51 atendimentos médicos, 104 solicitações de mamografia, 92 exames clínicos das mamas, 113 exames preventivos de Papanicolau, 119 testes rápidos e 268 doses de vacinas aplicadas.