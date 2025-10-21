Neste domingo (19) foi a despedida de Waldomiro dos Santos, aos 83 anos.
Atletas representaram Andradas na Brazil by UTMB, ultramaratona de montanha.Três atletas representaram Andradas na Brazil by UTMB, ultramaratona de montanha, que acon…
Neste mês de outubro a indústria ICASA completou 52 anos de atividades em AndradasReconhecida pela qualidade das peças e por contribuir com o desenvolvimento do município, …
Fiscais da vigilância sanitária participam de curso para identificar bebidas alcoólicas adulteradasNa tarde da última sexta-feira , 17 de outubro, os fiscais da Vigilância Sanitária de Andr…
TV Atende – O Atleta Lucas Casselli representa Andradas em provas internacionaisTV Atende – O Atleta Lucas Casselli representa Andradas em provas internacionais …
Serra dos Limas se prepara para sediar a Tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora AparecidaOutubro é o mês da padroeira do Brasil . As comemorações de Nossa Senhora Aparecida seguem…
As campanhas Outubro Rosa e Multivacinação Nacional movimentaram as unidades de saúde de AndradasAs campanhas Outubro Rosa e Multivacinação Nacional movimentaram as unidades de saúde de A…
