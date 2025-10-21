Casa Notícias Serra dos Limas se prepara para sediar a Tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida
Serra dos Limas se prepara para sediar a Tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida

Postado em 1 dia atrás
Outubro é o mês da padroeira do Brasil . As comemorações de Nossa Senhora Aparecida seguem firmes em várias comunidades , quem se prepara para mais uma Festa é o Bairro Serra dos Limas que vai sediar tanto a parte religiosa como social entre os dias 23 a 26 , quinta a domingo.

