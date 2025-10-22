Casa Notícias Atletas representaram Andradas na Brazil by UTMB, ultramaratona de montanha.
Postado em 31 minutos atrás
24 segunda leitura

Três atletas representaram Andradas na Brazil by UTMB, ultramaratona de montanha, que aconteceu em Parati – Rio de Janeiro entre os dias 18 e 21 de setembro. Um desafio grande que exigiu determinação e preparo físico

