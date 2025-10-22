Três atletas representaram Andradas na Brazil by UTMB, ultramaratona de montanha, que aconteceu em Parati – Rio de Janeiro entre os dias 18 e 21 de setembro. Um desafio grande que exigiu determinação e preparo físico
Neste mês de outubro a indústria ICASA completou 52 anos de atividades em AndradasReconhecida pela qualidade das peças e por contribuir com o desenvolvimento do município, …
Fiscais da vigilância sanitária participam de curso para identificar bebidas alcoólicas adulteradasNa tarde da última sexta-feira , 17 de outubro, os fiscais da Vigilância Sanitária de Andr…
TV Atende – O Atleta Lucas Casselli representa Andradas em provas internacionaisTV Atende – O Atleta Lucas Casselli representa Andradas em provas internacionais …
Serra dos Limas se prepara para sediar a Tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora AparecidaOutubro é o mês da padroeira do Brasil . As comemorações de Nossa Senhora Aparecida seguem…
As campanhas Outubro Rosa e Multivacinação Nacional movimentaram as unidades de saúde de AndradasAs campanhas Outubro Rosa e Multivacinação Nacional movimentaram as unidades de saúde de A…
Neste domingo (19) foi a despedida de Waldomiro dos Santos, aos 83 anos.Neste domingo (19) foi a despedida de Waldomiro dos Santos, aos 83 anos. …
