Alunos do Programa Jovem Feliz da Fundação Deputado Alcides Mosconi recebem certificados

Postado em 13 horas atrás
Na tarde dessa terça-feira, dia 22, mais uma turma de alunos que integram o Programa Jovem Feliz da Fundação Deputado Alcides Mosconi recebeu os certificados do Curso de Habilidades Básicas para o mercado de trabalho, que podem aumentar a empregabilidade.

