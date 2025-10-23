Casa Notícias Apae de Andradas será contemplada com investimento de R$ 300 mil do Governo de Minas
Apae de Andradas será contemplada com investimento de R$ 300 mil do Governo de Minas

Postado em 13 horas atrás
Governo de Minas anunciou que serão repassados R$ 42,3 milhões para equipar as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais e fortalecer o atendimento em diferentes regiões do estado, mantendo o compromisso com o cuidado com as pessoas com deficiência intelectual, múltipla e com doenças raras.

