Artista de Andradas valoriza a cultura através de desenhos que foram pintados com vinho

Um trabalho diferente e interessante que chama a atenção pelos detalhes. O artista Ezequiel Belchior usou o dom da pintura para associar seus trabalhos o vinho como matéria prima.
