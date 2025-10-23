Casa Notícias Artista de Andradas valoriza a cultura através de desenhos que foram pintados com vinho
Notícias

Artista de Andradas valoriza a cultura através de desenhos que foram pintados com vinho

Postado em 13 horas atrás
20 segunda leitura

Um trabalho diferente e interessante que chama a atenção pelos detalhes. O artista Ezequiel Belchior usou o dom da pintura para associar seus trabalhos o vinho como matéria prima.

Veja também

Alunos do Programa Jovem Feliz da Fundação Deputado Alcides Mosconi recebem certificados

Na tarde dessa terça-feira, dia 22, mais uma turma de alunos que integram o Programa Jovem…