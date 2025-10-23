Casa Notícias Bombeiros realizam o corte de uma árvore que apresentava risco de queda
Bombeiros realizam o corte de uma árvore que apresentava risco de queda

Postado em 13 horas atrás
No dia 21 de Outubro, os bombeiros militares do Posto Avançado de Andradas se deslocaram até o município de Ipuiúna para realizar a supressão de uma árvore que apresentava risco de queda sobre duas residências no bairro Bela Vista.

