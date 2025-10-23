Entre os dias 22 e 31 de outubro os estudantes da rede pública participam do Sistema de Avaliação da Educação Básica( Saeb), importante instrumento de diagnóstico que orienta políticas públicas , fortalece práticas pedagógicas e contribui para a melhoria da qualidade da educação . As provas são direcionadas aos alunos do quinto ano do ensino fundamental 1, nono do ensino fundamental 2 e terceiro ano do ensino médio.