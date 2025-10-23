Casa geral Estudantes da rede pública participam do Sistema de Avaliação da Educação Básica- Saeb
geral

Estudantes da rede pública participam do Sistema de Avaliação da Educação Básica- Saeb

Postado em 13 horas atrás
49 segunda leitura

Entre os dias 22 e 31 de outubro os estudantes da rede pública participam do Sistema de Avaliação da Educação Básica( Saeb), importante instrumento de diagnóstico que orienta políticas públicas , fortalece práticas pedagógicas e contribui para a melhoria da qualidade da educação . As provas são direcionadas aos alunos do quinto ano do ensino fundamental 1, nono do ensino fundamental 2 e terceiro ano do ensino médio.

Veja também

Cortejo com Caixeiras marca abertura da Segunda Mostra de Arte Híbrida da Cia da Hebe

Pela primeira vez, Espírito Santo do Pinhal (SP) recebe o cortejo das Caixeiras das Nascen…