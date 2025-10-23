Casa Notícias O governador Romeu Zema participou da audiência pública com o Papa Leão XIV.
O governador Romeu Zema participou, nesta quarta-feira (22/10), da tradicional audiência pública com o Papa Leão XIV, em cerimônia realizada no Vaticano, na Itália. Quando o governador abriu a bandeira do estado, o Pontífice declarou: “Abençoo todo o povo de Minas Gerais”.

