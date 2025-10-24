Casa Notícias Andradas OFF Road promete muita adrenalina e emoção
Andradas OFF Road promete muita adrenalina e emoção

Fim de semana de adrenalina e emoção . Será realizada em Andradas no próximo domingo , dia 26, a Vigésima Terceira Edição do Andradas OFF Road , evento exclusivo 4X4, beneficente ao Asilo São Vicente de Paulo. Estão sendo esperados pilotos de várias cidades da região.

