Nesta sexta-feira, 24, termina o período de inscrições para estagiários do Fórum de Andradas.

Atenção estudantes de Direito. Nesta sexta-feira, 24 de outubro, termina o período de inscrições para estagiários do Fórum de Andradas.

