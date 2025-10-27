Peregrinos do Caminho da Fé são orientados a buscarem pela vacina contra a Febre Amarela

Em 2025, Minas Gerais registrou 15 casos confirmados de febre amarela, com cinco mortes, sendo a maioria concentrada no Sul de Minas, em municípios como Extrema, Cambuí e Poços de Caldas. Para ajudar na prevenção da doença a Secretaria de Estado de Saúde de Minas e de São Paulo alertam os peregrinos do Caminho da Fé.