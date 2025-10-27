Casa Notícias Vai ser realizado no Teatro Municipal nesse final de semana o evento Andradas apresenta música
Postado em 2 dias atrás
Diversão e solidariedade. Vai ser realizado nesse sábado, dia 24 , no Teatro Municipal Stivanin Giuseppe o evento Andradas apresenta música , a entrada é um item de higiene pessoal que será doado ao Asilo São Vicente de Paulo.

