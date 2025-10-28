Casa Notícias Representante do Brasil em conferência realizada na NASA ministra palestra em Andradas
Notícias

Representante do Brasil em conferência realizada na NASA ministra palestra em Andradas

Postado em 12 horas atrás
35 segunda leitura

Representante do Brasil em conferência realizada na NASA ministra palestra em Andradas sobre o espaço e a profissão de astronauta. Professor Antônio Marcio Rennó Matos também fez a entrega das medalhas para os alunos do Colégio Junqueira que se destacaram na etapa nacional da Jornada de Fogue

Veja também

Tiago Modesto lança seu primeiro livro “ O Circo da Vida”

Tiago Modesto lança seu primeiro livro “ O Circo da Vida” …