Estudantes de Andradas participam da Gincana do Saber.

Postado em 1 dia atrás
Nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, estudantes de oito escolas de Andradas participam da Gincana do Saber. A atividade acontece Câmara Municipal através da Escola do Legislativo.

