Lar da Criança Andradense se prepara para vender as flores para finados

O dia 02 de novembro, próximo domingo, será dedicado à memória dos entes queridos já falecidos, nessa data acontece a tradição de colocar flores nos túmulos que representa respeito, carinho e a esperança de um recomeço. Em Andradas o Lar da Criança se prepara para vender as flores diversas já no dia 30 de outubro, na quinta-feira, elas podem ser adquiridas na sede da entidade.