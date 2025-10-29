Casa Notícias Lar da Criança Andradense se prepara para vender as flores para finados
Notícias

Lar da Criança Andradense se prepara para vender as flores para finados

Postado em 1 dia atrás
46 segunda leitura

O dia 02 de novembro, próximo domingo, será dedicado à memória dos entes queridos já falecidos, nessa data acontece a tradição de colocar flores nos túmulos que representa respeito, carinho e a esperança de um recomeço. Em Andradas o Lar da Criança se prepara para vender as flores diversas já no dia 30 de outubro, na quinta-feira, elas podem ser adquiridas na sede da entidade.

Veja também

Começa segunda-feira, dia 3 de novembro, período de matrículas da rede municipal de ensino.

Começa na próxima segunda-feira dia 3 de novembro e vai até o dia 14 . O período de matríc…