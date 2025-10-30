Casa Notícias Começa segunda-feira, dia 3 de novembro, período de matrículas da rede municipal de ensino.
Notícias

Começa segunda-feira, dia 3 de novembro, período de matrículas da rede municipal de ensino.

Postado em 5 horas atrás
20 segunda leitura

Começa na próxima segunda-feira dia 3 de novembro e vai até o dia 14 . O período de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede municipal de ensino

Veja também

Exposição com obras pintadas com os vinhos de Andradas é atração no Teatro Municipal.

Exposição com obras pintadas com os vinhos de Andradas é atração no Teatro Municipal. …