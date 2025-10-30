Casa Notícias Exposição com obras pintadas com os vinhos de Andradas é atração no Teatro Municipal.
Notícias

Exposição com obras pintadas com os vinhos de Andradas é atração no Teatro Municipal.

Postado em 5 horas atrás
10 segunda leitura

Exposição com obras pintadas com os vinhos de Andradas é atração no Teatro Municipal.

Veja também

Começa segunda-feira, dia 3 de novembro, período de matrículas da rede municipal de ensino.

Começa na próxima segunda-feira dia 3 de novembro e vai até o dia 14 . O período de matríc…