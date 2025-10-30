Casa Notícias Presidente da Câmara vai propor emenda para aumentar o repasse para a Santa Casa
Presidente da Câmara vai propor emenda para aumentar o repasse para a Santa Casa

Postado em 6 horas atrás
O presidente da Câmara Municipal Ademir Perez anunciou a proposta de emenda para aumentar um milhão de reais no repasse para a Santa Casa em 2026.

