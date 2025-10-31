Casa Notícias A Câmara Municipal de Andradas realizou 20ª Sessão Ordinária de 2025
A Câmara Municipal de Andradas realizou 20ª Sessão Ordinária de 2025

Postado em 3 dias atrás
27 segunda leitura

A Câmara Municipal de Andradas realizou na terça-feira, dia 28 de outubro, a 20ª Sessão Ordinária de 2025, reunindo os vereadores para discussão e deliberação de projetos, indicações e demais matérias de interesse do município.

