Casa Notícias Câmara de vereadores de Andradas realiza a edição da etapa municipal da Gincana do saber 2025
Notícias

Câmara de vereadores de Andradas realiza a edição da etapa municipal da Gincana do saber 2025

Postado em 17 horas atrás
30 segunda leitura

A Câmara de vereadores de Andradas realizou na tarde dessa quarta- feira , dia 29 de outubro, a etapa municipal da Gincana do saber 2025 , o evento tem como objetivo promover o conhecimento sobre o Poder Legislativo e incentivar a participação dos jovens na vida cidadã.

Veja também

Três atletas de Jiu-Jitsu de Andradas se destacaram no campeonato São Paulo Open

Três atletas de Jiu-Jitsu de Andradas se destacaram no campeonato São Paulo Open e trouxer…