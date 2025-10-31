Casa Notícias Três atletas de Jiu-Jitsu de Andradas se destacaram no campeonato São Paulo Open
Três atletas de Jiu-Jitsu de Andradas se destacaram no campeonato São Paulo Open

Três atletas de Jiu-Jitsu de Andradas se destacaram no campeonato São Paulo Open e trouxeram medalhas para casa: ouro, prata e bronze.

