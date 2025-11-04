Casa Notícias 02 de novembro – Feriado de Finados em Andradas .
Notícias

02 de novembro – Feriado de Finados em Andradas .

Postado em 14 horas atrás
4 segunda leitura

02 de novembro – Feriado de Finados em Andradas .

Veja também

Cafés do Bairro Serra dos Lima são destaques no Concurso Municipal Qualidade dos Cafés de Andradas

Começa nesta quarta-feira e vai até sexta em Belo Horizonte a 13ª edição da Semana Interna…