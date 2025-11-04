Cafés do Bairro Serra dos Lima são destaques no Concurso Municipal Qualidade dos Cafés de Andradas

Começa nesta quarta-feira e vai até sexta em Belo Horizonte a 13ª edição da Semana Internacional do Café (SIC), o principal encontro da cafeicultura no Brasil. Andradas participa do encontro e apresenta os sabores das bebidas que venceram o concurso municipal de qualidade. Esse ano os três primeiros lugares são produtores da Serra dos Limas. E nós ficamos curiosos para entender qual é o segredo que faz ao café alcançar pontuações tão altas.
