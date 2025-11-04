Casa Notícias Cafés do Bairro Serra dos Lima são destaques no Concurso Municipal Qualidade dos Cafés de Andradas
Notícias

Cafés do Bairro Serra dos Lima são destaques no Concurso Municipal Qualidade dos Cafés de Andradas

13 horas atrás
52 segunda leitura

Começa nesta quarta-feira e vai até sexta em Belo Horizonte a 13ª edição da Semana Internacional do Café (SIC), o principal encontro da cafeicultura no Brasil. Andradas participa do encontro e apresenta os sabores das bebidas que venceram o concurso municipal de qualidade. Esse ano os três primeiros lugares são produtores da Serra dos Limas. E nós ficamos curiosos para entender qual é o segredo que faz ao café alcançar pontuações tão altas.

