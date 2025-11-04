Casa Notícias Presença de escorpiões é registrada em vários pontos da cidade
Presença de escorpiões é registrada em vários pontos da cidade

Postado em 13 horas atrás
Com o calor e as chuvas que antecedem o verão, essa época do ano também traz um aumento na presença de insetos e animais peçonhentos nas cidades brasileiras. Entre os mais perigosos está o escorpião.

