Terceira Edição da Festa do pintor que reuniu mais de 180 participantes

Postado em 13 horas atrás
Um noite para valorizar a dedicação , habilidade , técnica e criatividade dos pintores, profissionais que tem uma data especial no calendário anual para comemorar o seu dia – 18 de outubro. Para celebrar esse momento a loja Cometa Tintas de Andradas realizou na Casa Geraldo , no dia 29, a Terceira Edição da Festa do pintor que reuniu mais de 180 participantes.

