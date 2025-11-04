Um noite para valorizar a dedicação , habilidade , técnica e criatividade dos pintores, profissionais que tem uma data especial no calendário anual para comemorar o seu dia – 18 de outubro. Para celebrar esse momento a loja Cometa Tintas de Andradas realizou na Casa Geraldo , no dia 29, a Terceira Edição da Festa do pintor que reuniu mais de 180 participantes.