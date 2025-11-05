1º Festival AndraDance acontece neste sábado, dia 08 de novembro

Associação Amigos da Cultura de Andradas tem um convite especial para o sábado, dia 08. Será realizado o 1º Festival AndraDance com a apresentação de grupos de ritmos e estilos diferentes.
O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recentemente o trajeto do Caminho da fé correndoUm exemplo de força e superação . O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recenteme…
Lançamento do livro “O Circo da Vida” do músico e professor Tiago Modesto.Muitos andradenses estão revelando o dom para a escrita. E desta vez quem faz o lançamento…
APAE Andradas fez uma homenagem para a ex-presidente Monique GalassoA equipe da APAE Andradas fez uma homenagem para a ex-presidente Monique Galasso e solicit…
TV Atende – Andradas fica em segundo lugar no 15º Prêmio Ação DestaqueAndradas conquistou o segundo lugar na categoria 6 – Ações com os familiares –…
Cafés do Bairro Serra dos Lima são destaques no Concurso Municipal Qualidade dos Cafés de AndradasComeça nesta quarta-feira e vai até sexta em Belo Horizonte a 13ª edição da Semana Interna…
Presença de escorpiões é registrada em vários pontos da cidadeCom o calor e as chuvas que antecedem o verão, essa época do ano também traz um aumento na…
