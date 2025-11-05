Casa Notícias 1º Festival AndraDance acontece neste sábado, dia 08 de novembro
1º Festival AndraDance acontece neste sábado, dia 08 de novembro

Postado em 14 horas atrás
Associação Amigos da Cultura de Andradas tem um convite especial para o sábado, dia 08. Será realizado o 1º Festival AndraDance com a apresentação de grupos de ritmos e estilos diferentes.

