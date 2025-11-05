Casa Notícias APAE Andradas fez uma homenagem para a ex-presidente Monique Galasso
Notícias

APAE Andradas fez uma homenagem para a ex-presidente Monique Galasso

Postado em 14 horas atrás
29 segunda leitura

A equipe da APAE Andradas fez uma homenagem para a ex-presidente Monique Galasso e solicitou a exibição do vídeo pela ANTV. Essa é uma forma de demonstrar gratidão por todas as conquistas e dedicação de quando esteve a frente da entidade.

Veja também

O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recentemente o trajeto do Caminho da fé correndo

Um exemplo de força e superação . O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recenteme…