Lançamento do livro “O Circo da Vida” do músico e professor Tiago Modesto.

Muitos andradenses estão revelando o dom para a escrita. E desta vez quem faz o lançamento de um livro é o musico e professor Tiago Modesto. A obra “O Circo da Vida” mostra como a união e a força interior podem transformar vidas.

