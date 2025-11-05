Lançamento do livro “O Circo da Vida” do músico e professor Tiago Modesto.

Muitos andradenses estão revelando o dom para a escrita. E desta vez quem faz o lançamento de um livro é o musico e professor Tiago Modesto. A obra “O Circo da Vida” mostra como a união e a força interior podem transformar vidas.
