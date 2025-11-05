Casa Notícias O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recentemente o trajeto do Caminho da fé correndo
O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recentemente o trajeto do Caminho da fé correndo

Postado em 14 horas atrás
Um exemplo de força e superação . O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recentemente o trajeto do Caminho da fé correndo, foram 5 dias de desafios em meio a natureza.

