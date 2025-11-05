TV Atende – Andradas fica em segundo lugar no 15º Prêmio Ação Destaque

Andradas conquistou o segundo lugar na categoria 6 – Ações com os familiares – do 15º Prêmio Ação Destaque, promovido pela Editora Opet, com o projeto “Vozes que Cuidam – O Extraordinário de Ser e Fazer na Escola”, desenvolvido pela Escola Municipal José Bonifácio, sob a direção de Marcela Cavassini Selegato.