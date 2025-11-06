Casa Notícias Atleta de Andradas conquista a primeira colocação em sua categoria no Campeonato Muscle Contest
Atleta de Andradas conquista a primeira colocação em sua categoria no Campeonato Muscle Contest

Postado em 10 horas atrás
Andradas sempre é muito bem representada no esporte em várias modalidades, no fisiculturismo alguns atletas têm se destacado nas competições que participam. Daiana Lima conquistou recentemente a primeira colocação em sua categoria no Campeonato Muscle Contest em Poços de Caldas . Em conversa com nossa equipe de reportagem falou sobra a sua preparação.

