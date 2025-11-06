Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro.

Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro.

Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro, os candidatos devem acessar a página do participante para confirmar onde farão o exame.