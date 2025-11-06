Casa Notícias Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro.
Notícias

Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro.

Postado em 9 horas atrás
19 segunda leitura

Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro, os candidatos devem acessar a página do participante para confirmar onde farão o exame.

Veja também

Atleta de Andradas conquista a primeira colocação em sua categoria no Campeonato Muscle Contest

Andradas sempre é muito bem representada no esporte em várias modalidades, no fisiculturis…