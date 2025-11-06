Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro, os candidatos devem acessar a página do participante para confirmar onde farão o exame.
Atleta de Andradas conquista a primeira colocação em sua categoria no Campeonato Muscle ContestAndradas sempre é muito bem representada no esporte em várias modalidades, no fisiculturis…
Teacher Leandra realiza o tradicional Halloween da escolaComemorado em 31 de outubro, o “Dia das Bruxas” ganhou o um novo significado em Andradas c…
Sequência de descargas elétricas na noite desta terça-feira chamou a atenção dos andradensesSequência de descargas elétricas na noite desta terça-feira chamou a atenção dos andradens…
Operação Aliança Rural é realizada em Andradas e Ibitiura de MinasNa manhã desta quarta- feira (5/11) aconteceu a Operação Aliança Rural com foco em crimes …
PM realiza mil prisões de foragidos da justiça por meio do sistema de reconhecimento facialPolícia Militar alcança o número de mil prisões de foragidos da justiça por meio do sistem…
O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recentemente o trajeto do Caminho da fé correndoUm exemplo de força e superação . O atleta de Andradas Stefano Carvalho concluiu recenteme…
