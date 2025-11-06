Operação Aliança Rural é realizada em Andradas e Ibitiura de Minas

Na manhã desta quarta- feira (5/11) aconteceu a Operação Aliança Rural com foco em crimes patrimoniais, cumprimento de mandados de busca e apreensão, bem como de mandados de prisão. A investigação foi coordenada pela Delegacia Rural de Poços de Caldas em cooperação com a Delegacia de Polícia de Andradas. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Andradas e Ibitiúra de Minas, onde foram arrecadados diversos materiais, como valores, cheques, celulares, veículo, equipamentos, entre outros.
