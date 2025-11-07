Casa Notícias Andradas participa da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte
Andradas participa da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte

Postado em 2 horas atrás
16 segunda leitura

Belo Horizonte recebe até sexta-feira a Semana Internacional do Café. A feira deve reunir mais de 25 mil visitantes e 250 expositores de diversas partes do mundo.

