Escritor andradense Leonardo Piana faz o lançamento do seu segundo livro em Andradas

Escritor andradense Leonardo Piana faz o lançamento do segundo livro que recebeu o nome de “Tarde no Planeta”. Além de adquirirem a obra com autógrafos os convidados acompanharam o curta-metragem da história, produzido pela diretora e roteirista Júlia Tonon
Tv Atende – Secretaria de Saúde fala sobre as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
Vem aí a F.A.G om o tradicional encontro de motociclistas e triciclistas
Teve inicio em Andradas as matrículas para os cursos do programa Trilhas de futuro 2026
Polícia Militar de Andradas realizou apreensão de substâncias entorpecentes na área rural
Andradas participa da Semana Internacional do Café em Belo Horizonte
Enem 2025, primeiro dia de prova acontece no próximo domingo, dia 09 de novembro.
