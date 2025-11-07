Escritor andradense Leonardo Piana faz o lançamento do seu segundo livro em Andradas

Escritor andradense Leonardo Piana faz o lançamento do segundo livro que recebeu o nome de “Tarde no Planeta”. Além de adquirirem a obra com autógrafos os convidados acompanharam o curta-metragem da história, produzido pela diretora e roteirista Júlia Tonon