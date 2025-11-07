Casa Notícias Polícia Militar de Andradas realizou apreensão de substâncias entorpecentes na área rural
Polícia Militar de Andradas realizou apreensão de substâncias entorpecentes na área rural

Postado em 2 horas atrás
A Polícia Militar de Andradas realizou na manhã dessa quinta-feira (06) no Bairro da Rochela, zona rural de Andradas, a apreensão de substâncias entorpecentes, balanças e também aparelhos celulares. Um homem foi preso e o material apreendido será encaminhado para a Polícia Civil

