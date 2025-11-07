Teve inicio em Andradas as matrículas para os cursos do programa Trilhas de futuro 2026

Está aberto o período de matrículas para os estudantes do primeiro e segundo anos do ensino médio que se inscreveram para participar do Programa Trilhas de futuro 2026 . A iniciativa é do governo do estado de Minas que oferece formação técnica gratuita e auxílio financeiro aos estudantes. O Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Poços de Caldas é o responsável por ofertar os cursos através de uma parceria com a prefeitura de Andradas
