Casa geral Alunos da escola Paulo Drumond de Souza vivenciam experiência única com planetário móvel
geral

Alunos da escola Paulo Drumond de Souza vivenciam experiência única com planetário móvel

Postado em 2 dias atrás
24 segunda leitura

Os alunos da Escola Paulo Drumond de Souza vivenciaram uma experiência única com o Urânia Planetário Móvel, instalado na quadra. A estrutura oferece sessões que promovem uma jornada interativa pelo universo.

Veja também

Estudantes da rede pública participam do Sistema de Avaliação da Educação Básica- Saeb

Entre os dias 22 e 31 de outubro os estudantes da rede pública participam do Sistema de Av…