Alunos da escola Paulo Drumond de Souza vivenciam experiência única com planetário móvel

Os alunos da Escola Paulo Drumond de Souza vivenciaram uma experiência única com o Urânia Planetário Móvel, instalado na quadra. A estrutura oferece sessões que promovem uma jornada interativa pelo universo.
Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturaisNo Sábado, dia 08 de novembro, aconteceu o Primeiro Festival Andradance, realizado pela As…
Primeiro dia de prova do Enem aconteceu em Andradas neste domingo, 9 de novembroNesse domingo ,09 de novembro, foi realizado o primeiro dia de prova do Exame Nacional do …
Exames de ecocardiograma são realizados entre secretarias municipal de saúde e universidadesParceria entre secretarias municipal de saúde e universidades possibilitou a realização de…
Acidente foi registrado na rodovia MG 455 na tarde de domingo (9), próximo ao posto de combustível.Um acidente foi registrado na rodovia MG 455 na tarde deste domingo (9), próximo ao posto …
Colégio Junqueira desenvolve projeto para os jovens conhecerem o mercado de trabalhoA chegada no Ensino Médio gera muita pressão sobre os estudantes devido a Enem, vestibular…
Programa Câmara Jovem é apresentado aos alunos dos 8º e 9º anos do Colégio Ultra.Com o objetivo de aproximar os estudantes do funcionamento do Poder Legislativo e incentiv…
