Casa Notícias Colégio Junqueira desenvolve projeto para os jovens conhecerem o mercado de trabalho
Notícias

Colégio Junqueira desenvolve projeto para os jovens conhecerem o mercado de trabalho

Postado em 2 dias atrás
34 segunda leitura

A chegada no Ensino Médio gera muita pressão sobre os estudantes devido a Enem, vestibular e a escolha de uma profissão. Para auxiliar os alunos nesse período, o Colégio Junqueira desenvolve um projeto bem interessante onde os grupos tem a oportunidade de participar do mercado de trabalho

Veja também

Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturais

No Sábado, dia 08 de novembro, aconteceu o Primeiro Festival Andradance, realizado pela As…