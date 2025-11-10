Organizadores da Tradicional Festa realizada no Bairro Serra dos Limas agradecem a comunidade

O momento agora é de agradecimento a toda comunidade andradense. Foram 4 dias de orações e também de confraternização no Bairro Serra dos Limas, zona rural de Andradas , que sediou mais uma edição da tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida.
