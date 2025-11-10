Casa Notícias Organizadores da Tradicional Festa realizada no Bairro Serra dos Limas agradecem a comunidade
Notícias

Organizadores da Tradicional Festa realizada no Bairro Serra dos Limas agradecem a comunidade

Postado em 2 dias atrás
29 segunda leitura

O momento agora é de agradecimento a toda comunidade andradense. Foram 4 dias de orações e também de confraternização no Bairro Serra dos Limas, zona rural de Andradas , que sediou mais uma edição da tradicional Festa em louvor a Nossa Senhora Aparecida.

Veja também

Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturais

No Sábado, dia 08 de novembro, aconteceu o Primeiro Festival Andradance, realizado pela As…