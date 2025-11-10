Programa Câmara Jovem é apresentado aos alunos dos 8º e 9º anos do Colégio Ultra.

Com o objetivo de aproximar os estudantes do funcionamento do Poder Legislativo e incentivar o exercício da cidadania foi apresentado nesta quarta-feira o Programa Câmara Jovem aos alunos dos 8º e 9º anos do Ensino Fundamental do Colégio Ultra.

O programa, desenvolvido pela Câmara Municipal de Andradas por meio da Escola do Legislativo, tem como principal propósito formar cidadãos comprometidos, críticos e participativos — promovendo, desde cedo, uma nova forma de enxergar e se envolver com a política local.