Um acidente foi registrado na rodovia MG 455 na tarde deste domingo (9), próximo ao posto de combustível.
Casa Notícias Acidente foi registrado na rodovia MG 455 na tarde de domingo (9), próximo ao posto de combustível.
-
Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturaisNo Sábado, dia 08 de novembro, aconteceu o Primeiro Festival Andradance, realizado pela As…
-
Primeiro dia de prova do Enem aconteceu em Andradas neste domingo, 9 de novembroNesse domingo ,09 de novembro, foi realizado o primeiro dia de prova do Exame Nacional do …
-
Exames de ecocardiograma são realizados entre secretarias municipal de saúde e universidadesParceria entre secretarias municipal de saúde e universidades possibilitou a realização de…
-
Colégio Junqueira desenvolve projeto para os jovens conhecerem o mercado de trabalhoA chegada no Ensino Médio gera muita pressão sobre os estudantes devido a Enem, vestibular…
-
Alunos da escola Paulo Drumond de Souza vivenciam experiência única com planetário móvelOs alunos da Escola Paulo Drumond de Souza vivenciaram uma experiência única com o Urânia …
-
Programa Câmara Jovem é apresentado aos alunos dos 8º e 9º anos do Colégio Ultra.Com o objetivo de aproximar os estudantes do funcionamento do Poder Legislativo e incentiv…
Veja também
Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturais
No Sábado, dia 08 de novembro, aconteceu o Primeiro Festival Andradance, realizado pela As…