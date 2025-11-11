Casa Notícias Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturais
Primeiro Festival Andradance contou com inúmeras apresentações culturais

Postado em 14 horas atrás
No Sábado, dia 08 de novembro, aconteceu o Primeiro Festival Andradance, realizado pela Associação Amigos da Cultura. Os grupos fizeram belas apresentações para o público que lotou o salão principal do Clube Rio Branco.

